The Witcher : la série moins bien que les livres ? La créatrice d'accord avec les critiques, mais...

C'est le 20 décembre 2021 que Netflix mettra en ligne la saison 2 de The Witcher. Une suite très importante après une saison 1 qui, malgré ses promesses, n'avait pas totalement su convaincre tout le monde, à commencer par les fans des romans de Andrzej Sapkowski. En cause ? En plus d'une chronologie difficile à suivre à l'écran, nombreux étaient ceux à regretter une psychologie des personnages peu explorée et des scènes d'action moins intenses que dans les livres.

Une série moins bien que les livres ? La créatrice comprend

Des critiques difficiles à accepter pour Lauren Schmidt Hissrich, la créatrice de la série ? Pas du tout. A la surprise générale, elle a au contraire profité de son compte Twitter pour confesser comprendre la déception des fans de la première heure. Interpellée par un internaute, "J'aime les livres et je veux aimer la série, mais j'ai lutté avec la saison 1 à cause de tous les changements, même s'il y avait de bonnes choses", la showrunneuse a tout simplement révélé être dans le même cas pour d'autres oeuvres.

"Pour être honnête, je n'arrive pas à trouver un seul exemple où j'ai préféré l'adaptation à l'oeuvre d'origine. Aucun. Je suis une fan de livres, point, a-t-elle ainsi admis avec sincérité. Il y a même des adaptations que j'évite parce que je ne veux pas voir le travail d'un autre auteur sur le chef d'oeuvre de mon auteur préféré. Ca inclus la plupart de Shakespeare, l'intégralité de Jane Austen..."

Puis, elle l'a rappelé, même si elle donne son maximum avec The Witcher, une adaptation ne pourra dans tous les cas jamais rivaliser avec la force d'un livre, "La vérité, c'est que l'on sait tous que ce qui fonctionne dans les livres ne fonctionne pas toujours à l'écran. Tout ce qui se passe dans la tête d'un personnage. Le voir me livrer ses propres peurs ou douleurs sur 10 pages. Des chapitres entiers explicatifs sur la magie, des règles sociétales, ou sur une histoire passée... Tout ça ne sera jamais porté avec le même soin du détail".

Les deux versions peuvent cohabiter

De quoi comprendre que les séries ou les films ne devraient donc jamais s'attaquer à un roman ? Rassurez-vous, Lauren Schmidt Hissrich ne va pas aussi loin. Si la saison 2 de The Witcher ne sera donc pas toujours fidèle à la saga littéraire, la créatrice a rappelé que de telles adaptations ont néanmoins leur propre rôle à jouer. En revanche, pour que cela fonctionne, il faut que les deux parties, les créateurs et les spectateurs, soient sur la même longueur d'ondes, "Là où les adaptations fonctionnent à mon sens, c'est lorsque je me sens prête à embarquer dans cette aventure. Quand je me sens excitée par ce défi de découvrir une histoire familière mais d'une façon nouvelle".

Et selon elle, il existe un exemple parfait pour ça : Harry Potter. Elle l'a en effet précisé, la franchise portée par Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint a parfaitement su capturer l'univers de J.K. Rowling, "Les scénaristes ont été capables de prendre 500 pages et de les condenser en un film de 2h plein d'action, émotionnellement fort. C'est brillant. Même s'il manque parfois quelques pièces du puzzle, ou s'ils changent l'ordre d'une action, où mixent deux personnages en un. J'apprécie pour ce que c'est."