The Witcher : la transformation de Anya Chalotra (Yennefer) a failli aller encore plus loin

Bien avant d'être une puissante sorcière capable de charmer Geralt et de partager un bain avec lui dans The Witcher, Yennefer ressemblait surtout à Quasimodo. Une bosse sur le dos, une colonne vertébrale qui partait dans tous les sens, une mâchoire de travers, une coupe de cheveux Playmobil... bref, l'héroïne incarnée par Anya Chalotra n'était malheureusement pas gâtée par la nature.

La transformation de Yennefer a failli être différente

Pourtant, alors même que son physique suffisait à faire d'elle la souffre-douleur de tout son village et d'être détestée par son beau-père, le destin aurait pu être encore accentué pour la jeune femme. C'est en tout cas ce que vient de révéler Csilla Blake-Horvath, l'une des personnes en charge du maquillage sur la série.

Dans un podcast de Netflix dédié aux coulisses de The Witcher, elle a en effet révélé : "A la base, on prévoyait de lui ajouter une tâche de naissance sur le visage. J'avais même déjà fait des graphic design de ça." Pourquoi l'idée a-t-elle été abandonnée ? Aucun rapport avec un risque de plainte pour plagiat de la part de Jean-Luc Reichman, mais la décision a été prise en faveur d'Anya Chalotra afin qu'elle ne passe pas 23h dans sa caravane à se préparer pour le tournage : "Mais finalement, à cause de la bosse, de la prothèse dentaire et la perruque, on s'est dit que ça allait faire de trop pour une seule personne".

Et pendant ce temps-là, Henry Cavill n'avait qu'à enfiler sa perruque récupérée à la Foir'fouille pour jouer Geralt...