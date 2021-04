The Walking Dead saison 11 : Andrew Lincoln (Rick) de retour dans la série avant les films ?

Une trilogie bientôt en tournage

Cela fait des années que le projet a été annoncé, mais on ne sait toujours pas à quelle date on pourra découvrir la trilogie de films The Walking Dead centrée sur Rick. Faut-il alors comprendre que cette idée a finalement été discrètement abandonnée au profit de nouveaux spin-offs ? Pas du tout. Andrew Lincoln l'a confié auprès de SFX Magazine, ce n'est qu'une question de temps avant que le tournage ne débute enfin.

"Je ne filme pas pour le moment, car je suis encore confiné" a dans un premier temps révélé l'acteur, qui a rappelé que la crise sanitaire actuelle était notamment à l'origine d'un tel retard. Puis, il l'a aussitôt assuré, toute l'équipe est toujours autant mobilisée derrière ces films et attend désormais avec impatience d'obtenir le feu vert, "On est tous très excités à l'idée d'entrer en production dès que la première opportunité se présentera. Il y a des discussions au sujet d'un tournage ce printemps".

Un caméo dans The Walking Dead ?

Une confession qui a de quoi nous rassurer sur l'état de cette trilogie, d'autant plus qu'Andrew Lincoln ne s'est pas arrêté là. Celui qui a "hâte de pouvoir remettre [ses] bottes de cowboy", a ensuite ouvert la porte à un futur retour de Rick dans The Walking Dead. Tandis que la série prendra fin en 2022/2023 au terme de sa saison 11, le comédien a été interrogé sur une possible apparition de sa part dans le dernier épisode, afin de faire le bonheur des fans.

Réponse de l'intéressé ? "C'est une très bonne question. La réponse la plus simple est que je n'en ai aucune idée. Je ne crois pas que l'épisode soit encore écrit, mais je ne dirais jamais 'jamais', car toutes les personnes qui travaillent sur cette série sont toujours mes amis".

Surtout, il le sait parfaitement, alors que ce projet de trilogie se veut très ambitieux, "Je suis vraiment excité par cette possibilité d'élargir la grandeur et la portée de cette histoire", un caméo de Rick dans ce final serait la meilleure façon de teaser l'arrivée de ces films !

On croise les doigts !