The Walking Dead saison 10 : (SPOILERS) mortes après l'épisode 9 ? La showrunner en dit plus

D'ici la fin de la saison 10, les fans de The Walking Dead feront leurs adieux à Michonne (Danai Gurira). Pourtant, dans l'épisode 9, c'est peut-être deux autres personnages qui ont perdu la vie : piégées dans une caverne remplie de zombies, Connie (Lauren Ridloff) et Magna (Nadia Hilker) étaient séparées du reste du groupe par une explosion et coincées avec les morts vivants. Mais ne pensez pas forcément qu'elles vont mourir !

"Il va falloir attendre"

Interrogée sur le destin des deux personnages par Business Insider, la showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, a confié que Connie et Magna ne sont pas forcément mortes. Mais pour découvrir leur destin, il faudra un peu patienter. "Je ne vais pas vous spoiler, je ne peux pas donner de réponse mais je peux dire que nous aurons une réponse claire à un moment donné (...) Il va falloir patienter mais je pense que l'histoire avance rapidement." a-t-elle confié.

Les raisons de l'absence de Connie dévoilées

Dans cette même interview, Angela Kang évoque également les raisons de ce suspense, notamment concernant le personnage de Connie. Lauren Ridloff qui l'interprète étant attendue au casting des Éternels, le prochain Marvel, il semblerait que The Walking Dead ait dû dégager du temps pour que l'actrice puisse tourner le long métrage. "Il y a quelques aspects de cela qui sont bien réels" a-t-elle expliqué avant d'ajouter : "Mais je pense que pour l'histoire, ça fonctionne très bien. C'est une chose qui est très intéressante par rapporte à Carol et Daryl et Connie est un personnage qui est très lié à eux."

La saison 10 de The Walking Dead continue tous les lundi en US+24 sur OCS.