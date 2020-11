The Walking Dead saison 10 : retrouvailles intenses entre Maggie et Negan dans un premier teaser

Avant de programmer la saison 11 de The Walking Dead, qui sera la dernière de la série, AMC a décidé de se montrer généreuse avec les fans de la fiction horrifique. Ainsi, malgré la récente diffusion du final de la saison 10, la chaîne américaine a commandé 6 épisodes bonus qui serviront notamment à patienter avant la véritable conclusion de l'histoire et à mettre en avant nos personnages préférés d'une façon inédite.

Maggie vs Negan, les retrouvailles intenses

Et la bonne nouvelle, c'est que ces 6 nouveaux épisodes ne seront pas simplement des fillers inutiles uniquement créés pour passer le temps. A en croire un tout premier teaser dévoilé par les créateurs de The Walking Dead, ils auront au contraire une réelle continuité avec l'intrigue de base et pourront donc nous apporter quelques éléments de réponse à certaines de nos questions.

Alors non, n'espérez pas déjà y découvrir des premières images, cette vidéo inédite nous dévoile en réalité les coulisses d'une table ronde à distance organisée par les acteurs. On peut ainsi les suivre en train de répéter le scénario de l'un des futurs épisodes en question. L'intérêt ? Cela nous permet déjà de comprendre que le premier véritable face-à-face entre Maggie, enfin de retour, et Negan, désormais du côté des gentils (?), s'annonce intense : "- Donc tu es sorti de prison. - Je ne me suis pas évadé, si c'est ce que tu penses". Oui, ces retrouvailles devraient faire quelques étincelles.

Toutefois, ne vous attendez pas forcément à voir le sang couler entre les deux. Malgré son animosité toujours aussi forte envers Negan, Maggie pourrait étonnamment comprendre pourquoi Carol et les autres l'ont libéré, malgré ses actes passés. D'après ce teaser, cela pourrait avoir un lien avec son expérience vécue à la suite de son départ et sa rencontre avec un certain Elijah. La vidéo s'arrête avant que l'on puisse découvrir de plus amples détails à ce sujet, mais ça s'annonce prometteur.