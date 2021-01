The Walking Dead : Rick bientôt de retour, Andrew Lincoln est impatient de retrouver les zombies

Malgré l'ajout de 6 épisodes bonus à la saison 10 de The Walking Dead, dont leur diffusion débutera le 28 février sur AMC aux USA (et OCS en France), Rick n'en profitera pas encore pour effectuer son grand retour dans l'histoire. On le sait, c'est à travers une future trilogie de films - teasée depuis déjà 3 ans, que le célèbre shérif sera réintroduit à l'écran afin de lever le voile sur le mystère entourant sa disparition.

Andrew Lincoln veut retrouver The Walking Dead

Un projet qui passionne de nombreux fans qui ont hâte de retrouver le personnage et de plonger dans une nouvelle partie de cet univers, mais pas seulement. Andrew Lincoln l'a confessé auprès de Cinemablend, il est le premier à vouloir retrouver l'ambiance de The Walking Dead.

"Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de pouvoir remettre mes chaussures de cowboy. Je veux pouvoir les rechausser et chevaucher ce monde fait de hordes de zombies" a-t-il ainsi déclaré, avant d'ajouter que toute l'équipe était également impatiente de le retrouver, "Dès qu'une nouvelle saison débute, tout le monde sur la série me dit, 'Reviens, allez viens !'"

Et Andrew Lincoln l'a promis, on n'a désormais plus à craindre de le voir quitter cet univers du jour au lendemain. Après avoir rappelé, "J'ai en grande partie quitté The Walking Dead parce que mes enfants changeaient d'écoles et je voulais être à la maison et superviser tout ça", le comédien a confessé avec humour, "Mais mes enfants ne veulent plus de moi auprès d'eux maintenant. Ils sont trop occupés avec leurs amis. Donc oui, j'ai hâte de pouvoir découvrir les scénarios et de m'y atteler".

Une déclaration rassurante qui nous prouve que ce projet de films est toujours en cours et qu'Andrew Lincoln, malgré les années qui passent, est toujours aussi impliqué.