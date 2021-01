The Walking Dead saison 10 : Lucille se dévoile, Aaron suicidaire... bande-annonce déprimante

En attendant la saison 11 de The Walking Dead (qui sera la dernière), AMC a décidé de prolonger le plaisir en ajoutant six nouveaux épisodes à la saison 10, dont le final a pourtant été diffusé en octobre dernier. Aussi, c'est à partir du 28 février prochain que la chaîne américaine (et OCS en France), débutera la diffusion de ces nouvelles histoires.

Tout le monde à bout dans la bande-annonce

Et comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, il s'agira peut-être d'épisodes bonus, mais les intrigues à venir seront tout de même passionnantes à suivre avec quelques révélations fortes et séquences mémorables.

On y aperçoit Maggie révéler que son fils a déjà des envies de vengeance, "Il m'a demandé comment son père était mort. Je lui ai dit qu'une méchante personne l'avait tué et il voulait savoir si cet homme avait eu ce qu'il méritait", tandis que Hilarie Burton se dévoile enfin dans la peau de Lucille (l'ex femme de Negan) pour un épisode flashback qui promet d'être immanquable et triste. De son côté, Aaron semble à bout et à deux doigts de se tirer une balle dans la tête, là où Gabriel est à son tour résigné et peu optimiste pour l'avenir, "Les personnes diaboliques ne sont pas l'exception à la règle dans ce monde. Elles sont la règle".

Les survivants face à leurs traumatismes

Vous l'aurez compris, l'ambiance ne sera clairement pas à la fête cette année. Au contraire, ces épisodes bonus ne seront pas là pour mettre en scène nos personnages préférés en train s'amuser et profiter de ce temps supplémentaire pour célébrer leur survie, mais pour remettre les choses en perspective et faire le bilan.

Le synopsis le révèle bien, la légèreté n'aura pas sa place ici : "Les années de lutte commencent à peser sur les survivants à mesure que les traumatismes passés refont surface, exposant ainsi leurs faces les plus vulnérables. Alors qu'ils vont questionner l'état de leur humanité, de leurs esprits et de cette collectivité, vont-ils trouver une force intérieure suffisante pour persévérer, avancer et maintenir ces amitiés et ce groupe intacts ?"

La happy ending, ce n'est clairement pas pour tout de suite.