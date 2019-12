The Voice annulée à cause de la grève ? TF1 dévoile son plan pour sauver l'émission

Depuis le 5 décembre, l'Île-de-France est paralysée par la grève des transports menée par les syndicats de la SNCF et de la RATP afin de lutter contre la réforme des retraites. Une situation qui oblige les franciliens, habitués au métro, à imaginer de nouvelles façons d'aller travailler (à pieds, vélib, trottinettes...), mais qui impacte également les producteurs télé.

Les émissions télé face à la grève

Comme le révèle Le Parisien, il devient de plus en plus difficile pour eux de remplir les gradins des nombreuses émissions. Ainsi, d'après un employé de WeClap interrogé par le journal, les équipes doivent travailler deux fois plus pour s'assurer de trouver du monde afin d'assister aux numéros de Touche pas à mon poste diffusée chaque soir sur C8 : "Relances téléphoniques, mailing, SMS, appels sur les réseaux sociaux. On contacte des personnes déjà venues et qui habitent autour de Boulogne, ou de lignes de bus qui circulent".

Même son de cloche du côté de Tout le monde veut prendre sa place, le jeu de Nagui. Lui aussi, diffusé quotidiennement sur France 2, offre un vrai casse-tête à la production, qui se retrouve obligée de sortir le porte-monnaie pour attirer le public. Au programme ? La promesse de cartes cadeaux FNAC et des "billets d'avion, motos taxis et nuits d'hôtel" tous frais payés. Malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant, notamment du côté des candidats qui ne peuvent plus se déplacer normalement. Résultat, "certains ne confirment leur arrivée que la veille de l'enregistrement, d'autres annulent le matin même", ce qui fait monter le stress et casse la promesse d'une "parité hommes femmes".

TF1 prête à tout pour garder ses candidats

Une situation qui serait cauchemardesque pour The Voice, dont la saison 9 est entrée en production, qui ne peut bien évidemment pas se permettre l'absence d'un seul de ses talents durant ses épreuves. Aussi, Le Parisien l'affirme, "TF1 a carrément affrété un bus pour s'assurer la présence des talents vivant à Nice, Cannes (Alpes-Maritimes) et Avignon (Vaucluse). Et envoyé des billets d'avion pour que tous les candidats des battles de 'The Voice Kids' soient en plateau ce lundi 23 décembre". Rien que ça.

Ne soyez donc pas surpris d'assister prochainement à deux fois plus de pubs à la télé afin de rentabiliser tous ces nouveaux investissements. Youpiii.