The Vampire Diaries: le top 5 des meilleurs (et des pires) épisodes de la série

8 saisons de rebondissements, de passion et de magie... C'est ce que nous a offert la série The Vampire Diaries tout au long de ses 171 épisodes (âge auquel Stefan Salvatore nous a quittés). Les habitants de Mystic Falls et leurs ennemis/amis nous ont fait voyager dans leur monde fantastique où vampires, sorcières, et loup-garous vivent autour de nous, les humains. Mals il y a eu du bon... et du moins bon. Quels sont les meilleurs et les pires épisodes du show ? La réponse selon les fans !

4. Ici ou ailleurs (saison 4, épisode 23) Quel épisode celui de la remise des diplômes, alors que la moitié du groupe sont des vampires (Caroline, Elena et Stefan). Bonnie elle s'apprête à vivre sa dernière journée en vie mais chut c'est un secret. Les questions concernant Silas et son vrai visage ne cessent d'augmenter jusqu'à ce que Stefan le découvre et finisse torturé. C'est aussi le fameux épisode dans lequel Klaus sauve la vie de Caroline et lui demande de venir avec lui à la Nouvelle-Orléans.

Note 9,1/10

3. Le jour des fondateurs (saison 1, épisode 22) Qui aime John Gilbert sérieux ? A part sauver la vie d' Elena , il n'a rien fait de bien ! Il a même essayé de tuer tous les êtres surnaturels dont Damon et le maire de Mystic Falls (oui oui le père de Tyler Lockwood, ayant des gènes de loup garou) qui ont été pris au piège. C'est d'ailleurs dans cette épisode que Tyler va perdre son très chère papounet...

Note 9,2/10

2. Désormais en paix (saison 8, épisode 16) Le 10 mars 2017 (date de la diffusion du dernier épisode de la série) est officiellement un jour de deuil pour les millions de fans de The Vampire Diaries. Notre coeur a fait les montagnes russes devant cet ultime épisode : Vicky de retour, Elena aussi et Bonnie est entre la vie et la mort. S'en est trop ! Sans oublier Stefan qui se sacrifie pour donner une chance à son frère de trouver le bonheur et qui meurt. Enfin bref, on a usé toute notre collection de mouchoirs.

Note 9,3/10

1. Ne jamais dire adieu (saison 3, épisode 22) Bon bah une mort de plus. C'est pas comme si on n'était pas habitué ! Alaric déchainé (et pas vraiment lui-même) tente de tuer l'hybride immortel Klaus afin de terminer la mission qu'Esther lui a donné avant de se transformer. Le corps de Klaus finit brûlé et Elena se noie sous le pont Wickery, à cause de Rebekah. Stefan en voulant la sauver, va entraîner sa transformation en vampire.

Note 9,4/10

Le top 5 des pires épisodes de The Vampire Diaries 5. Entre quatre murs (saison 5, épisode 9) Le saviez-vous, Katherine est thérapeute ! Alors que Stefan est incapable de surmonter son enfermement dans un cercueil, Katherine, avec l'aide de Caroline, décide de l'aider surmonter son trouble post-traumatique. Stefan se retrouve donc à faire face à ses émotions.

Note 7,6/10

4. L'antidote (saison 5, épisode 16) Caroline fouille dans les dossiers du docteur Maxfield (un barbare qui s'amuse à torturer les vampires) et fait une terrifiante découverte. Lors d'une rencontre avec les Voyageurs, Stefan, Caroline et Enzo en apprennent plus sur les doubles. Elena rencontre Luke, un garçon qui dit la connaître et qui lui propose de passer le temps en se saoulant, ambiance one life assurée avec lui.

Note 7,6/10

3. Croquer la vie (saison 4, épisode 16) Coupée de son humanité, Elena inquiète tout le monde avec son attitude. Stefan et Damon suggèrent alors qu'elle retourne au lycée et y reprenne ses petites habitudes. La jeune femme décide d'intégrer l'équipe des pom-pom girls et finit par croquer une fille de l'équipe adverse.

Note 7,6/10

2. La faim ne justifie pas les moyens (saison 8, épisode 8) Fabriquée à la fin du 18ème siècle par un Maxwell (oui Matt et sa famille servent enfin à quelque chose), la cloche est l'objet qui obsède Sybil. Cette dernière fait d'ailleurs venir Caroline au lycée de Mystic Falls où elle enseigne désormais l'histoire.

Note 7,5/10