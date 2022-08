Gossip Girl : le top 5 des meilleurs (et des pires) épisodes de la série

3. Bye bye Bart (saison 2, épisode 13)

C'est le jour du premier enterrement de Bart, le père de Chuck. Ce dernier totalement bourré arrive aux obsèques dans un état pas très élégant. Nate et Blair veulent à tout prix l'aider mais il repousse tout le monde et fait les pires choses pour dégoûter Blair de lui et lui démontrer qu'il ne mérite pas son amour, ni même la vie. Pauvre Chuck... Il s'en prend même violemment à Lily, la tenant responsable de la mort de son père. Et côté love ? Cyrus demande à Eleanor de l'épouser le plus tôt possible car la vie est courte ! Allez Cyrus !

Note: 8,4/10