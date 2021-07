The Tomorrow War 2 : la suite déjà en préparation ? Le réalisateur donne ses idées

The Tomorrow War 2 confirmé ?

Chris Pratt face à des aliens, ça plaît aux abonnés d'Amazon Prime Video ! The Tomorrow War a d'ailleurs réalisé un très bon démarrage en se plaçant numéro 1 sur la plateforme en 48 heures seulement : il est même devenu le plus grand film d'action en streaming de cet été. La grande question maintenant est : The Tomorrow War 2 est-il possible ? La réponse est oui !

Si l'on en croit les infos de The Hollywood Reporter et Deadline, la suite serait même déjà en préparation. Skydance et Amazon Studios seraient actuellement en pleine discussion pour le deuxième volet. Toujours d'après les deux sites, Chris McKay reprendrait son rôle de réalisateur et Zach Dean celui de scénariste. Du côté du casting, on devrait retrouver Chris Pratt (Dan), Yvonne Strahovski (Muri), Betty Gilpin (Emmy), Sam Richardson (Charlie), Edwin Hodge (Dorian) et J.K. Simmons (James).