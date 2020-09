The Rookie saison 2 : Bishop quitte la série, les raisons du départ d'Afton Williamson

Il n'est malheureusement plus rare qu'un acteur décide de quitter une série dans laquelle il joue, même s'il est l'un des acteurs principaux. Récemment par exemple, Anna Faris a annoncé son départ de Mom après 8 saisons. Souvent, les acteurs décident de faire leurs adieux pour se consacrer à d'autres projets. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé à Afton Williamson aka Bishop dans The Rookie.

Afton Williamson quitte la série après avoir été victime de harcèlement et de racisme

En août 2019, alors que le tournage de la saison 2 avait commencé, Afton Williamson annonçait via les réseaux sociaux qu'elle quittait The Rookie pour une raison simple : elle aurait été victime de "discrimation raciales", de "commentaines inappropriés" mais aussi de harcèlement dans les coulisses de la série avec Nathan Fillion. Dans son message posté sur Instagram, l'actrice expliquait qu'elle avait parlé à ses supérieurs des actes de harcèlement sexuel de la part d'un acteur invité mais que ce dernier n'avait pas été viré de la série malgré sa plainte. Afton Williamson avait même révélé l'identité de son agresseur supposé dans un autre post. C'est suite à cela que l'actrice a décidé de ne pas reprendre son rôle de Talia Bishop dans la saison 2. "On m'a demandé de revenir et on m'a promis qu'ils s'étaient occupés de tout. L'enquête n'avait pas commencé et la saison 2 était déjà en tournage. J'ai dit non et je suis partie" a indiqué l'actrice.

Quelques mois plus tard, la star faisait part de sa colère après que l'enquête ouverte suite à la publication de son message a démenti ses accusations. "Nous avons conclu que les personnes identifiées dans les allégations de Mme Williamson ne se sont pas conduites de façons illégales ou n'ont pas fait preuve d'un comportement inapproprié sur un lieu de travail." pouvait-on lire dans un communiqué. Ce à quoi Afton Williamson avait répondu : "Ce qui m'attriste le plus c'est de voir que les efforts qui ont été faits pour tromper, mentir et masquer la vérité, sont bien plus importants que ceux faits pour protéger et maintenir un environnement de travail sain pour les employés. Ça me brise le coeur pour tous ceux qui y travaillent.", toujours sur Instagram.

Découvrez sa remplaçante

John Nolan va donc changer d'instructeur dans la saison 2 de The Rookie et c'est dès l'épisode 4 qu'il va rencontrer Nyla Harper, jouée par Mekia Cox. Cette dernière qui est détective va rejoindre le commissariat après avoir travaillé durant 4 ans sous couverture pour déjouer un trafic de drogue. Et autant vous prévenir, elle n'est pas du genre à rigoler !