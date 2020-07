The Old Guard 2 : Charlize Theron prête pour une suite au film de Netflix

Le 18 juillet dernier, Netflix annonçait sur Twitter que The Old Guard - son nouveau film d'action événement, était entré dans la liste des 10 films originaux les plus populaires de la plateforme avec plus de 72 millions de visionnages en seulement 4 semaines. De quoi comprendre que le site de streaming est fier de ce long-métrage signé Gina Prince-Bythewood et pourrait donc donner son feu vert à une suite ? Absolument.

Charlize Theron rêve de The Old Guard 2

Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne sera pas Charlize Theron - l'héroïne de The Old Guard, qui empêchera Netflix de lancer un tel projet. Interrogée par Variety sur un possible deuxième épisode, la comédienne a tout simplement déclaré, "Etant donné que tout le monde parmi nous à envie de faire une suite, je suis sûre que lorsque le temps sera venu, on pourra débuter les discussions à ce sujet". Néanmoins, si l'actrice est plutôt optimiste, elle l'a également précisé, ce deuxième film pourrait mettre un peu de temps à se concrétiser, "On est encore en train de promouvoir le premier et après il nous faudra nous accorder un peu de repos". Ça tombe bien, avec l'épidémie de Covid-19 et l'impossibilité des tournages aux USA, elle va justement pouvoir faire quelques siestes.

Pour l'anecdote, Charlize Theron n'est pas la première membre de l'équipe à militer officiellement pour un second opus. A l'occasion d'une interview exclusive accordée à Purebreak, Greg Rucka - l'auteur du comic dont est adapté le film, nous révélait notamment ceci, "L'idée est de faire une saga. La suite va paraître sous peu en comic book. On attend le feu vert pour l'adapter en film. Et honnêtement, on ne pouvait pas rêver mieux pour incarner Andy que Charlize Theron". Bref, ça devrait encore bastonner sévère sur Netflix dans les années à venir, la vie est belle !