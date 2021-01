The Office de retour ? Le créateur de la série mythique assure qu'elle pourrait ENFIN revenir

The Office de retour ? Le créateur de la série déjantée (version US) assure qu'elle pourrait ENFIN revenir

Les fans de The Office attendent le retour de la série culte depuis un moment déjà. En 2018, les acteurs avaient même évoqué un possible projet de suite. Mais Steve Carrell ne semblait pas prêt à reprendre le rôle de Michael Scott. Désormais, tous les épisodes des 9 saisons sont dispos sur Peacock, la plateforme de NBCUniversal (et sur Amazon Prime Video en France). Et Greg Daniels, le créateur de la série version US, a annoncé que la série WTF pourrait enfin revenir.