The Misfit of Demon King Academy : le mangaka Kayaharuka est décédé, le manga annulé

Une oeuvre sans fin

Lancé en 2018, The Misfit of Demon King Academy était une adaptation de la saga littéraire imaginée par Shu pour Shōsetsuka ni narō. En 2020, le manga avait lui-même été adapté en anime par le studio Silver Link dont la saison 1 est aujourd'hui disponible sur Wakanim en France. Toutefois, si la série reviendra prochainement avec une saison 2, le manga - qui ne possède que 4 tomes à ce jour, n'est de son côté pas certain de se poursuivre. Par respect pour Kayaharuka, Square Enix ne serait pas emballé à l'idée de voir son travail être repris par une autre personne.

The Misfit of Demon King Academy suit l'histoire d'Anos Voldigord, le roi-démon, qui se réincarne dans la peau d'un jeune garçon après avoir disparu pendant près de 2000 ans. Or, si celui-ci s'était lassé de voir son monde être en guerre perpétuelle, son retour à la vie dans un monde en paix où la magie n'est plus ce qu'elle était ne lui fait pas plus plaisir. Pire encore, l'étrangeté de ses pouvoirs ne lui attirent pas que des amis. Il profite alors de son intégration à l'Académie du Roi-Démon pour tenter de retrouver sa pleine puissance et remettre du chaos dans cet ordre.