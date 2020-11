The Mandalorian saison 2 : le nom et les origines de Baby Yoda dévoilées dans l'épisode 5

C'est la plus créature la plus cute du monde de la télévision (quand il ne mange pas des oeufs) : Baby Yoda a attendri les téléspectateurs de The Mandalorian depuis sa première apparition dans la série dans la saison 1. Officiellement, il est nommé l'Enfant mais le web n'a pas tardé à lui donner le surnom de Baby Yoda, en référence au maître Jedi qui appartient à la même espèce. Dans la saison 2, Mando (Pedro Pascal) est parti à la recherche des Jedi afin de leur confier son protégé. Après avoir croisé Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), le Mandalorien a rencontré un autre personnage complètement culte.

Ahsoka Tano dans l'épisode 5 pour dévoiler les origines et le nom de Baby Yoda

Soupçonné mais jamais confirmé, le personnage d'Ahsoka Tano était bien au casting de la saison 2 de The Mandalorian puisqu'elle apparait dans l'épisode 5, réalisé par Dave Filoni qui n'est autre que le réalisateur de Star Wars : The Clone Wars, série animée dispo aussi sur Disney+. Si vous vous y connaissez moyen dans Star Wars, on vous explique : présente dans Clone Wars et Stars Wars : Rebels, Ahsoka Tano est une Jedi qui a combattu aux côtés d'Anakin Skywalker durant la Guerre des clones lors de laquelle elle était son apprentie. Comme annoncé en mars 2020, c'est bien Rosario Dawson qui jouait le personnage.

En plus de nous offrir un combat au sabre laser d'anthologie, Ahsoka Tano a aussi fait des révélations sur Baby Yoda. En lisant ses pensées, elle a pu découvrir que l'Enfant a été élevé dans un temple à Coruscant et qu'il avait été caché lorsque l'Empire a accédé au pouvoir. Mais ce n'est pas tout ! Ahsoka a aussi dévoilé le vrai nom de l'Enfant : il s'appelle en fait Grogu (oui, c'est moins classe que Baby Yoda).

Luke Skywalker en approche ?

A la fin de l'épisode, Ahsoka, qui refuse d'entraîner Baby Yoda pour devenir un Jedi, donne une solution à Mando : se rendre sur Tython où il trouvera les ruines d'un ancien temple Jedi avec une grosse connexion à la Force. En laissant Grogu en haut d'une montagne, il pourra alors choisir son chemin et, s'il se concentre sur la Force, peut-être pourra-t-il faire sentir sa présence à un Jedi, explique Ahsoka. Une phrase qui est pleine de possibilités. En effet, certains espèrent que ce Jedi puisse être Luke Skywalker, joué par Mark Hamill dans les films. Pour rappel, The Mandalorian se déroule cinq ans après Le Retour du Jedi et 25 ans avant Le Réveil de la Force. Le Jedi sera-t-il au programme de la suite de The Mandalorian ? Le temps nous le dira. Il reste encore trois épisodes avant la fin de la saison 2 et la série est déjà renouvelée pour une saison 3.