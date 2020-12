The Mandalorian : la saison 3 sera-t-elle la dernière de la série ? Pedro Pascal se confie

Peu de saisons pour The Mandalorian ?

C'est officiel, Disney a récemment confirmé la nouvelle, The Mandalorian reviendra bientôt sur nos écrans avec une saison 3. Et ensuite ? C'est le grand mystère. Interrogé par Entertainment Tonight sur le nombre de saisons à espérer à l'avenir, Pedro Pascal - l'interprète de Mando, a lui-même révélé, "Aucune idée, je n'en sais rien".

Toutefois, si le comédien est autant dans le flou que nous, il a tout de même révélé une information importante. Selon lui, ce n'est pas le succès de The Mandalorian (qui est immense) qui dictera son futur, mais bien l'histoire, "Je pense que la qualité doit toujours prendre le dessus sur la quantité. Donc à partir du moment où l'on arrive à préserver ce standard incroyable, c'est ce qui compte le plus".

Une concurrence critique ?

Autrement dit, il est inutile de se fier aux excellentes audiences, la décision de poursuivre ou non la série sera prise par les créateurs en fonction de leurs envies du côté du récit, mais également des moyens qui leur seront accordés. Et quand on sait que The Mandalorian ne sera bientôt plus la seule série adaptée de l'univers Star Wars, mais que de nombreux gros projets coûteux vont rapidement entrer en production, il n'est pas impossible que le budget diminue progressivement, ce qui pourrait restreindre les ambitions de l'équipe créative.

Il est bien évidemment trop tôt pour s'inquiéter, mais avec deux spin-off (un sur Ahsoka, un autre sur Boba Fett) notamment au programme, on comprend que The Mandalorian ne sera plus vraiment LA priorité de Disney, mais un simple projet parmi tant d'autres...