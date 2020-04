The Magicians : une saison 6 possible ? Le créateur se confie

Une vraie fin de série

C'est ce mercredi 1er avril que SyFy a diffusé le dernier épisode de la saison 5 de The Magicians, qui était également le dernier de la série. Et comme l'a confié John McNamara à EW, lui et son équipe sont particulièrement fiers de la fin imaginée pour cet univers et ces personnages.

"J'aime le fait que ça se termine d'une façon, pour nous, inhabituellement optimiste" a-t-il ainsi confié. "Et je pense que c'est le premier indice qui devrait permettre au public de réaliser que c'est vraiment la fin de la série. Si nous sommes optimistes dans le dernier épisode, c'est que nous éteignons les lumières, fermons la porte et allons au bar".

Une saison 6 déjà imaginée

Cependant, il l'a rappelé, cette fin de série n'a pas toujours été considérée comme telle. Avant l'annonce de Syfy d'annuler The Magicians, John McNamara avait déjà en tête une suite, "On a un document qui pourra peut-être un jour atterrir sur eBay et qui est l'arc narratif de la saison 6". Avec humour, le créateur a ensuite précisé, "Vous devez être suffisamment optimiste afin d'être prêt dans le cas où quelqu'un vous signerait un gros chèque pour produire une nouvelle saison".

Un état d'esprit qui était le sien avant d'apprendre la volonté de SyFy d'en finir avec The Magicians, mais qui ne nous interdit pas d'espérer un retour de la série, ailleurs, dans quelques années lorsque cette saison 5 sera digérée. Après tout, lui et son équipe étaient visiblement très motivés par ces nouvelles histoires, "Je sais que Henry Alonso Myers, Sera Gamble, David Reed et moi commencions vraiment à nous exciter à mesure que l'on imaginait les bases et détails de ce qu'aurait pu être la saison 6. C'était très intéressant".

Rendez-vous dans 5/10 ans pour découvrir tout ça ?