The Last Kingdom saison 6 : la série Netflix aura-t-elle finalement une suite ? L'acteur répond

La saison 5 de The Last Kingdom est dispo sur Netflix et ce sera la dernière saison. Oui, c'est sûr, il n'y aura pas de saison 6, The Last Kingdom a été annulée ! Alexander Dreymon qui joue Uhtred de Bebbanburg dans la série a confié à Newsweek, lors du MCM London Comic Con : "Lorsque nous avons commencé à tourner la série, il y avait 10 livres que Bernard Cornwell avait écrit et nous avions structuré la série de manière à ce que la saison 5 soit toujours la dernière". Ils savaient donc depuis le début que la saison 5 serait l'ultime saison.

Le producteur Nigel Marchant a précisé à Radio Times : "Pour ce qui est de la saison 5, nous avons senti que les 2 volets centraux de l'histoire se rejoignaient et que c'était le moment naturel pour terminer la série télévisée. Au cours des 5 saisons, il y a eu un début, un milieu et une fin bien définis, et c'est donc une décision collective que nous avons prise", "la saison 5 ressemble à la fin de la série télévisée".

Une saison 6 pour The Last Kingdom ? "Il y avait toujours une autre histoire que nous voulions raconter"

Nigel Marchant a aussi expliqué à Newsweek : "Bien que la saison 5 conclut pleinement la série, il y avait toujours une autre histoire que nous voulions raconter. Avec le brillant soutien de Netflix et l'appétit continu des fans pour en voir plus, nous ne pouvions tout simplement pas résister à un dernier voyage avec Uhtred". Eh oui, même s'il n'y aura pas de saison 6, il reste encore des choses à raconter sur le Viking. Du coup, il y aura quand même une suite avec le film Seven Kings Must Die.

"Vous pouvez également regarder le film même si vous n'avez jamais vu la série télévisée"

Alexander Dreymon sera de retour pour jouer Uhtred dans le film, avec des anciens et des nouveaux acteurs au casting. "Le film sera beaucoup plus autonome. Ce sera un plaisir supplémentaire pour les fans de la série télévisée, mais vous pouvez également le regarder même si vous n'avez jamais vu la série télévisée" a précisé le producteur.

Ils ont hésité entre une saison 6 et un film, et c'est finalement Netflix qui a tranché avec eux pour partir sur un film : "Nous savions qu'il y avait quelques autres livres qui suivraient le point où nous arrivons à la fin de la saison 5. Nous avons donc commencé à discuter avec Netflix assez tôt pour savoir si nous pouvions raconter cette dernière pièce du puzzle pour que tout soit complet. Et on a estimé que la version cinématographique était le bon format pour le faire".

Les saisons 1 à 5 de The Last Kingdom sont dispos sur Netflix.