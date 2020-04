The Last Dance : pourquoi la série docu sur Michael Jordan porte-t-elle ce titre ?

Si on ne sait pas de quoi parle The Last Dance, on peut imaginer un film à la Sexy Dance, Honey (avec Jessica Alba) ou encore Save the Last Dance. Il s'agit en fait d'une série documentaire sur la carrière du célèbre basketteur Michael Jordan et l'histoire des Chicago Bulls dans les années 90 avec plein d'images inédites de la saison 1997-98 (la dernière saison de Michael Jordan). Deux épisodes sont diffusés sur Netflix chaque lundi jusqu'au 18 mai.

Pourquoi The Last Dance ?

Du coup, pourquoi cette série docu s'appelle-t-elle The Last Dance ? "Lors de notre première réunion officielle de la saison, on reçoit le manuel de l'équipe avec écrit en couverture : la dernière danse. Son idée était de nous dire d'en profiter parce que c'était la fin", explique Bill Wennington, ancien joueur des Chicago Bulls, avant que Phil Jackson, l'entraîneur, ajoute : "J'ai parlé aux joueurs de l'importance d'être tous ensemble pour cette dernière saison qu'on allait partager. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom."

Netflix précise aussi qu'il s'agit là de "la dernière danse" de Michael Jordan : "Automne 1997 : Michael Jordan et les Chicago Bulls se lancent à la conquête d'un sixième titre de NBA en huit ans. Malgré l'incroyable palmarès de Jordan depuis ses débuts 13 ans plus tôt, "la dernière danse", comme l'a nommée l'entraîneur Phil Jackson, est assombrie par des tensions internes, et par l'inéluctable perspective de voir pour la dernière fois en pleine action le plus grand basketteur de tous les temps et ses extraordinaires coéquipiers", raconte le pitch de The Last Dance, qui est numéro 4 des programmes les plus suivis sur Netflix France.