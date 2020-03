The Flash, Legends, Supergirl... Stephen Amell bientôt de retour dans le Arrowverse ? Il répond

Oliver de retour dans le Arrowverse ?

Arrow est peut-être terminée depuis quelques semaines aux USA, mais la fiction super-héroïque devrait, si tout va bien, avoir le droit à un spin-off intitulé "Green Arrow and the Canaries". Par ailleurs, comme on a pu le constater récemment, malgré la disparition d'Oliver Queen, de nombreux personnages des séries de la CW (The Flash, Legends, Batwoman, Supergirl...) continuent encore aujourd'hui de le mentionner.

Malheureusement, on vient de l'apprendre, si l'ombre d'Oliver Queen plane donc toujours au-dessus du Arrowverse et qu'il apparaît évident que la porte à son retour - sous la forme d'un caméo/guest-star, est ouverte, n'espérez pas voir une telle situation se produire avant plusieurs années. C'est en tout cas ce que vient de sous-entendre Stephen Amell - son interprète.

Stephen Amell est contre

Afin de s'occuper durant le confinement imposé aux USA pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le comédien a récemment animé un live sur son compte Instagram. A cette occasion, ses fans l'ont donc logiquement interrogé sur son futur et la possibilité de bientôt le revoir aux côtés de Barry ou Kara. Sa réponse ? "Non. J'en ai terminé. C'était génial, j'ai passé 8 années géniales, mais c'était le bon moment d'arrêter".

Une déclaration qui devrait décevoir beaucoup de fans mais qui n'est pas surprenante. Stephen Amell ne l'a jamais caché, il avait à la fois envie de tourner la page et a eu beaucoup de difficultés à faire le deuil de son personnage. Aussi, le réincarner aussi tôt pourrait ne pas avoir que des effets bénéfiques. D'autant plus que la fin imaginée pour Oliver est plutôt cool et boucle parfaitement une histoire. Il serait donc compliqué de le faire revenir sans risquer de tout gâcher et faire passer ça pour un simple caprice.

De quoi laisser de la place à Diggle pour un spin-off sur Green Lantern ? A suivre...