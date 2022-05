The Circle saison 4 : deux Spice Girls au casting de l'émission de Netflix !

De nouveaux joueurs entrent dans le cercle ! Les quatre premiers épisodes de la saison 4 de The Circle sont disponibles sur Netflix depuis ce mercredi 4 mai 2022, les quatre suivants sortiront le 11 mai et quatre autres le 18 mai. Le dernier sera disponible le 25 mai.

Le concept de l'émission ne change pas. Des candidats sont enfermés dans un immeuble, chacun dans un appartement, et communiquent par un réseau social. Le but est d'être le plus populaire de la plateforme pour empocher les 150 000 dollars promis au vainqueur.

Un casting qui promet !

Pour aller au bout, beaucoup se font passer pour ce qu'il ne sont pas. John Franklin, musicien, youtubeur et thérapeute agréé, va par exemple se faire passer pour sa mère ! Cette année, le casting réunit aussi plusieurs célébrités. On retrouve la basketteuse, mannequin, comédienne et influenceuse Crissa Jackson, suivie par plus d'un million de personnes sur Instagram. Il y a aussi le tiktokeur aux 4 millions d'abonnés Josh Brubaker.