The 100 saison 7 : top 5 des scènes les plus marquantes de la série

Bien plus qu'une page qui se tourne, c'est un livre qui s'apprête à se fermer pour les fans de The 100. C'est ce mercredi 30 septembre 2020 que The CW diffuse l'épisode 16 de la saison 7, marquant la fin de la série. Vu la tournure qu'ont pris les derniers épisodes (avec notamment la mort de Bellamy Blake (Bob Morley) et la bande-annonce inquiétante du dernier l'épisode, on s'attend à tout pour cette fin, et surtout à la mort de plusieurs personnages phares de la série, comme Octavia Blake (Marie Avgeropoulos) par exemple. Mais en attendant de pleurer à chaudes larmes, revenons sur les moments les plus marquants de la série selon Purebreak.

Top 5 des scènes les plus marquantes de The 100 :

5. "We're back bitches"

Commençons par le commencement : l'arrivée des 100 (des 101 avec Bellamy) sur Terre, lors du tout premier épisode. Octavia Blake (Marie Avgeropoulos) est la première à mettre les pieds sur cette planète pleine de verdure. "We're back bitches", crie-t-elle, avant d'être suivie par les 100 autres... Le tout sur la musique d'Imagine Dragons !