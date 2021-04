The 100 saison 7 : 10 secrets sur la série !

9. Un spin-off en préparation

Même si la saison 7 est la dernière, l'univers de la série ne va pas s'arrêter de si tôt puisqu'un spin-off de The 100 est en préparation. Le pitch ? "Une bande de survivants qui apprend à faire face à un monde dangereux tout en luttant pour créer une société nouvelle et meilleure des cendres de ce qui a précédé". On ne sait pas si le tournage a déjà démarré, mais le casting commence à se dévoiler : 3 acteurs ont été annoncés, Iola Evans (vue dans Carnival Row), Adain Bradley (Riverdale) et Leo Howard (Shake It Up, Legacies).