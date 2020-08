TEST Connais-tu vraiment les génériques de tes séries préférés ?

Certains génériques ont bercé notre enfance ou notre adolescence. On aime les écouter et les regarder mais parfois, on a pas toujours la patience. Alors, es-tu vraiment incollable sur les génériques des séries terminées ou bien en cours ? Il est temps de faire le test sur PRBK !