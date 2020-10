TEST Avengers 4 : quel super-héros Marvel es-tu ?

Ils sont de retour (ou presque) ! Ce lundi 5 octobre 2020, TMC diffuse Avengers : l'ère d'Ultron, le deuxième volet qui rassemble Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow et les autres. L'occasion parfaite pour savoir quel super-héros te correspond le plus ! Alors, quel personnage de Marvel serais-tu ? Fais le test et découvre la réponse !