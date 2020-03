Terminator - Dark Fate : Sarah Connor défonce des cyborgs en DVD, VOD et Blu-Ray

Nouveau film, nouvelle chronologie

Tim Miller (le réalisateur de Deadpool) a réécrit l'histoire. Oubliez Terminator 3 : Le Soulèvement des machines (2003), Terminator Renaissance (2009) et Terminator: Genisys (2015), place désormais à Terminator : Dark Fate qui - dans la chronologie de la saga, prend place à la suite du 2ème film de 1991 et dont l'action se situe à notre époque, effaçant ainsi les précédents opus.

Une réécriture courageuse, mais également mystérieuse. Avant la sortie en salles, rien n'avait réellement filtré sur le scénario. Tout ce que l'on savait sur ce film, on le devait à la première véritable bande-annonce dévoilée par 20th Century Fox France (voir dans notre diaporama). Et c'est tant mieux. La surprise de Dark Fate n'en est que plus forte.

On prend les mêmes et on recommence

Au programme ? Les robots (qui se sont refaits une "beauté" en CGI entre temps...) sont de retour et toujours aussi colériques face à la moindre rébellion, Linda Hamilton y reprend avec conviction son rôle de Sarah Connor et est plus badass que jamais dans sa façon d'éliminer ces créatures de fer, Mackenzie Davis incarne une héroïne mi-humaine/mi-robot là aussi badass façon Charlize Theron dans Fury Road et Natalia Reyes se glisse dans la peau d'une nouvelle cible de Skynet, qui est prêt à tout pour l'éliminer.

Pour quelle raison ? on vous laisse la découvrir : une chose est sûre, les fans peuvent compter sur la présence du (vieux) Terminator aka Arnold Schwarzenegger.

