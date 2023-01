Teri Hatcher et James Denton (Desperate Housewives), les retrouvailles : les premières images de leur nouveau projet dévoilées

A quelques jours du réveillon en décembre 2022, TF1 a fait le bonheur de tous les addicts de comédies romantiques niaises de Noël mais également de tous les fans de Desperate Housewives en diffusant Coup de foudre avant Noël, un téléfilm très spécial qui marquait les retrouvailles entre James Denton et Teri Hatcher.

Le nouveau projet de Teri Hatcher et James Denton dévoilé

Un rêve devenu réalité pour des millions de personnes qui, incroyable mais vrai, se répétera très prochainement. Une fois l'émotion passée et le plaisir de se retrouver digéré, les deux acteurs ont en effet accepté de tourner un nouveau projet ensemble. Pas de téléfilm hivernal cette fois, c'est dans un épisode inédit de la saison 2 de la série Fantasy Island que le duo apparaîtra le 16 janvier 2023 sur la Fox aux USA.

Au programme cette fois ? Teri Hatcher et James Denton incarneront respectivement Dolly et Dutch, un couple un peu largué qui visitera l'île à la recherche "de clarté sur la façon d'aborder leur prochain chapitre de vie commune". Sur place, comme le révèle TVLine, et "dans un format typique de Fantasy Island, les deux héros vont surtout se retrouver confrontés à une série de défis, incluant notamment un jeu animé par Andy Richter où la punition en cas de mauvaise réponse sera un passage dans des sables mouvants, ce qui testera les limites de leur relation comme jamais".

>> Desperate Housewives : l'avis de James Denton sur la mort de Mike va choquer les fans <<

Des acteurs déjà prêts à se retrouver ailleurs

Un concept improbable sur le papier qui, si l'on se fie au teaser disponible ici, devrait nous offrir un résultat déjanté et totalement débridé à l'écran. Une belle façon de voir ce duo sous un autre angle et, qui sait, lui donner de nouvelles idées pour un nouveau film.

Après tout, Teri Hatcher - que l'on a récemment pu voir dans Mask Singer, a confessé qu'elle était la première à adorer ces retrouvailles : "On n'arrête pas de trouver des prétextes pour retravailler ensemble et je trouve ça cool pour les fans de Desperate Housewives. Ils n'ont jamais eu le droit à leur happy ending [avec Mike et Susan], donc maintenant ils peuvent nous voir ailleurs chercher cette fin heureuse".

Reste désormais à savoir quand l'épisode sera disponible en France. Pour rappel, la saison 1 de Fantasy Island est actuellement disponible sur SALTO.