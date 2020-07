Suprêmes : NTM au cinéma, les acteurs qui incarneront JoeyStarr et Kool Shen se dévoilent en images

Groupe culte du rap français, NTM va prochainement passer par la case cinéma. La réalisatrice Audrey Estrougo va en effet mettre en scène le film Suprêmes, un biopic qui retracera la naissance et l'éclosion de ce duo révolutionnaire porté par les incontournables JoeyStarr et Kool Shen au début des années 90, devenu le porte-parole de toute une génération à une période où les tensions dans les banlieues et les violences policières étaient quotidiennes.

Les nouveaux JoeyStarr et Kool Shen se dévoilent

Pour cela, ce sont deux jeunes comédiens de talent qui ont été choisis pour ces rôles, à savoir Théo Christine (SKAM France) pour JoeyStarr et Sandor Funtek (K contraire) pour Kool Shen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le casting n'a pas été fait à l'arrache avec une certaine ressemblance pour les deux interprètes. Sony Pictures vient en effet de dévoiler quelques photos des acteurs en compagnie des rappeurs, et le résultat est incroyablement efficace et prometteur.

En parlant de JoeyStarr et Kool Shen, on ne sait pas encore s'ils s'autoriseront une petite apparition à l'écran, mais le duo valide à 100% ce projet. Dans un communiqué, il a notamment déclaré, "On a rencontré Théo et Sandor, ils sont super motivés et travailleurs ! Et on a confiance en Audrey, avec qui on a travaillé sur le scénario, pour livrer un film fidèle à nos débuts et notre histoire".

Alors que le tournage débutera le 5 août prochain, Suprêmes devrait débarquer au cinéma dès 2021 en France.