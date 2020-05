Suicide Squad : un Joker parfait ? Le réalisateur défend la version de Jared Leto et s'explique

Un Joker mal-aimé

On le sait, le Joker peut être un rôle en or pour ses interprètes. Jack Nicholson a eu le droit à une nomination au BAFTA du meilleur second rôle pour son incarnation en 1989, Mark Hamill a reçu de nombreux prix pour sa prestation vocale dans les séries animées Batman et les jeux vidéo, Heath Ledger a remporté l'Oscar du meilleur second rôle en 2009 et Joaquin Phoenix s'est vu remettre l'Oscar du meilleur acteur en 2020. Malheureusement pour Jared Leto, son interprète dans Suicide Squad en 2016, l'histoire n'a pas été aussi belle.

Tandis que le film de David Ayer s'est fait descendre par la presse et par les spectateurs, la version du terrible ennemi de Batman portée à l'écran par Jared Leto n'a elle non plus pas réussi à convaincre et sauver le long-métrage, à l'inverse du personnage d'Harley Quinn (Margot Robbie). En cause ? Un style bien trop éloigné de ce à quoi le public avait été habitué précédemment, des rumeurs de tournage un peu chelou et surtout, la déception de le voir être si peu présent et développé dans l'histoire.

David Ayer défend cette version du vilain...

De fait, pas un jour ne passe sans que cette version du Joker ne soit moquée sur Internet, ce qui ne fait pas du tout plaisir à David Ayer. Une nouvelle fois interpellé par des fans sur Twitter, "ce Joker était trop creepy et son look n'était pas convaincant (...) L'apparence compte", le réalisateur a ainsi tenu à défendre le comédien.

Premièrement, il a rappelé que ce Joker ne sortait pas vraiment de nul part. Après avoir confessé, "C'est clair que la création d'un personnage est toujours difficile", David Ayer a ramené sa version à celle de Scott Snyder, Greg Capullo et Jock, "Je me suis inspiré des comics actuels". Et il est vrai que le Joker de Leto est le plus à même d'être ce Joker bien flippant des comics qui n'hésite pas à se découper le visage et à le porter en tant que masque. Autant dire que les tatouages à côté, c'est de la gnognotte.

A ce sujet, et deuxièmement, David Ayer a validé l'analyse d'un fan concernant l'utilisation de tels tatouages sur le visage : "Le tatouage 'Damaged' est plutôt ingénieux. Le Joker se l'est fait tatouer parce que Batman lui a ravagé son sourire dans sa tentative avortée de se venger de la mort de Robin (d'où les dents en or aussi, ndlr). Et ce tatouage a pour but d'énerver encore plus Batman simplement en lui faisant face". Le tatouage reste ridicule, mais l'explication fait sens.

... et Jared Leto

Enfin, troisièmement, le réalisateur a révélé qu'il était injuste de comparer la version de Jared Leto aux autres tant celle-ci n'a pas eu le droit au même traitement à l'écran, "Je trouve ça incroyable qu'on en parle encore 5 ans plus tard. J'ai le coeur brisé pour Jared. Il a fait un travail magnifique mais la plupart n'a pas été montré". Et pour cause, le studio aurait prié David Ayer de remonter intégralement le film afin d'en faire une version plus fun - dans la veine des Gardiens de la Galaxie, ce qui explique en partie la quasi-absence du Joker et l'invraisemblance du scénario.

Ces explications suffiront-elles à calmer les trolls ? A convaincre Warner d'offrir une seconde chance à cette version ? On croise les doigts pour Jared Leto qui semble toujours aussi attaché à ce personnage...