Stranger Things : les ados hyper-sexualisés par la presse et les fans ? Coup de gueule d'une actrice

Révélée aux yeux du grand public grâce à son rôle de Nancy dans Stranger Things, Natalia Dyer avoue être très critique envers le concept de "célébrité". Après avoir confié son malaise vis-à-vis de la perte de sa vie privée et sa liberté de mouvement, la comédienne a profité de son entretien avec The Independent pour se lâcher sur le comportement de la presse et du public à l'encontre des jeunes stars de la série.

Une hyper-sexualisation des enfants de Stranger Things

Comme le rappelle le journal, W Magazine n'avait par exemple pas hésité à citer Millie Bobby Brown (Eleven) dans sa liste des raisons qui "font que la télé est plus sexy que jamais" alors qu'elle n'avait que 13 ans, tandis que Finn Wolfhard (Mike) s'était régulièrement plaint des commentaires déplacés et suggestifs qu'il recevait de la part d'adultes quand il n'avait que 14 ans.

Des comportements déplorables, qui frustrent énormément Natalia Dyer. "C'est un problème à tellement de niveaux. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on les hyper-sexualise" révèle-t-elle ainsi. "C'est une problématique à la fois complexe et assez piège. La sexualisation des jeunes acteurs/actrices est un vrai problème culturel. Laissez-les être ce qu'ils sont, sans apporter de jugement dessus". Des propos qui devraient être approuvés par l'interprète d'Eleven, qui a récemment poussé un coup du gueule sur le comportement en ligne des Internautes.

Natalia Dyer en colère

Face à cela, la comédienne de 23 ans tente aujourd'hui d'avoir un rôle de grande soeur auprès d'eux et de les protéger du mieux qu'elle peut, "J'ai le sentiment d'avoir un rôle de protectrice envers ces jeunes enfants même s'ils sont désormais ados. Ce sont des personnes géniales et elles doivent grandir des ces circonstances vraiment folles".

Aussi, alors que Millie Bobby Brown et ses potes sont encore loin de leur majorité, Natalia Dyer tape du poing sur la table et fait passer un message, "Laissez ces personnes tranquilles, à moins que vous ne souhaitiez sincèrement parler de leur travail ou de ce qu'elles souhaitent elles-mêmes aborder."