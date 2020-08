Stranger Things : pourquoi Natalia Dyer (Nancy) refuse les photos avec les fans

Après un début de carrière discret, Natalia Dyer est désormais une véritable célébrité grâce à son rôle de Nancy dans Stranger Things, qui lui a non seulement ouvert les portes à Hollywood (elle est actuellement à l'affiche du film Yes, God, Yes), mais qui lui a également permis de faire grandir son public. Toutefois, si l'actrice vit logiquement un rêve éveillé aujourd'hui, cette nouvelle vie n'est pas facile à assumer au quotidien.

Une célébrité épuisante

Auprès du journal Independent, Natalia Dyer a rappelé qu'elle était d'une nature "semblable à une souris, toujours discrète" et qu'elle adorait observer les gens dans la rue ou le métro à New York. Or, depuis le succès de Stranger Things, elle est maintenant à deux doigts de se tordre le cou à chaque fois qu'elle ose sortir dans la rue, "D'un seul coup, je me suis retrouvée contrainte de toujours garder ma tête baissée, cachée sous une casquette". Une situation frustrante et moralement/physiquement épuisante.

Et pour cause, la peur constante de se faire reconnaître et de se voir privée de sa liberté est un fardeau qu'il lui est compliqué à porter. "C'est génial de rencontrer des fans" a-t-elle assuré dans un premier temps. Mais comme elle l'a ensuite précisé, cela peut vite devenir intrusif et fatiguant, "J'en viens à me dire, 'Oh mon dieu, je veux simplement aller au magasin racheter un peu de lait, je n'ai pas envie de prendre des photos partout où je passe'".

"Je ne dois de photos à personne"

A en croire Natalia Dyer, sa confrontation avec sa nouvelle vie publique a été très difficile à encaisser au tout début, "C'était choquant. Il y avait des fans partout, c'est une chose très difficile à vivre. (...) Je commençais à ressentir de l'anxiété quand la série a débuté, car ce n'est pas facile mentalement de se dire que l'on peut décevoir quelqu'un ou que l'on ne donne pas assez".

Heureusement, même si la comédienne regrette toujours sa tranquillité d'avant, elle semble désormais mieux armée pour y faire face, "Cela fait 5 ans que Stranger Things a débuté, je suis devenue plus confiante sur ma façon de gérer ce genre de situations." Et pour les mauvaises langues qui pourraient penser qu'elle n'a qu'à changer de métier si elle ne veut pas vivre ce genre d'expériences, Natalia Dyer a la réponse parfaite, "Mon travail est ce que je fais sur les plateaux. Je ne dois de photos à personne. Je leur offre déjà mon travail".

Des propos qui font écho à ceux de Millie Bobby Brown (Eleven), qui révélait récemment être fatiguée de se retrouver au centre de rumeurs, de cyber-harcèlement ou d'être sexualisée à outrance par tout le monde. La célébrité fait-elle le bonheur ? Vous avez 4 heures.