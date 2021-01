Stéphanie Clerbois de nouveau en couple ? Sa réponse cash après les insultes

"Je ne suis pas avec quelqu'un d'autre"

L'ex-candidate des Anges 11 a aussi reçu des insultes pour sa supposée relation avec son nouveau boyfriend. Choquée par les propos tenus par les haters, Stéphanie Clerbois n'a pas manqué de régler ses comptes en story sur Instagram : "Je n'en reviens pas à quel point les gens sont mauvais, les gens ne suivent rien, ne vous connaissent pas, mais attendent un petit truc pour vous critiquer et vous traiter de tous les noms. Alors ok, la frustration je peux comprendre (...) Mais profiter d'une blague sans suivre les épisodes et me traiter de tous les noms, me dire que je n'ai aucun respect, sans connaître ma vie, mes histoires, je trouve ça aberrant."

L'influenceuse a ensuite confié : "Je suis toute seule avec mes deux enfants, je ne suis plus avec le papa, mais je ne suis pas non plus avec quelqu'un d'autre. Eric rigolait, c'est son humour, il est comme ça. C'est malheureux que je sois encore obligée de me justifier alors qu'au final c'est ma vie et je fais ce que je veux (...) Toutes ces personnes qui critiquent, qui me laissent des commentaires, ce sont des personnes qui ne m'aiment pas dès le départ et qui trouvent des petits trucs pour en faire des montagnes donc j'ai envie de dire à ces personnes, épargnez-moi vos commentaires et arrêtez de me suivre. Vous ne savez pas ma vie !"