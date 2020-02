Star Wars : un film sur Exegol en préparation... et disponible sur Disney+ ?

Sorti au cinéma le 18 décembre dernier, Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker n'a pas vraiment eu les résultats attendus. Le film porté par Daisy Ridley et Adam Driver n'a pas fait l'unanimité auprès des fans et des critiques et n'a rapporté qu'un peu plus de 1 milliard de dollars de recettes dans le monde contre 2 milliards pour Star Wars 7. En France, le film compte actuellement 5,7 millions d'entrées soit un peu moins de la moitié du Réveil de la Force. Mais l'univers de George Lucas n'a pas dit son dernier mot puisque plusieurs projets sont en préparation.

Les Sith et Exegol au coeur d'un film ?

Selon Deadline et The Hollywood Reporter, l'un des prochains film Star Wars qui n'a pas encore de date de sortie pourrait bien s'intéresser aux Sith et plus particulièrement à la planète Exegol, introduite dans Star Wars 9 et où a eu lieu le combat final entre Rey et l'Empereur Palpatine. Les deux sites rapportent que le réalisateur J.D. Dillard et le scénariste Matt Owens auraient été engagés pour ce nouveau projet. Aucun détail n'a été dévoilé au sujet de ce long-métrage mais, selon The Hollywood Reporter, il n'est pas encore certain qu'il sorte au cinéma. En effet, Disney pourrait privilégier sa plateforme Disney+ pour ce projet. Une info à prendre évidemment avec des pincettes pour le moment.

Au début du mois de janvier, le site spécialisé Making Star Wars avait dévoilé que la possible nouvelle saga Star Wars se concentrerait sur l'histoire des Sith et pourrait avoir lieu 400 ans avant l'histoire des Skywalker. Il pourrait donc s'agir d'un projet en lien avec cette nouvelle annonce puisque le site précisait à l'époque que cette nouvelle saga serait "une série de films qui seraient connectés et liés par une histoire (au sens large) commune". Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus !