Star Wars : retour vers le passé et les Sith pour la nouvelle trilogie ?

Star Wars 9 - L'Ascension de Skywalker - actuellement au cinéma, n'a pas fait l'unanimité auprès des fans ? Ce n'est pas un problème pour Disney. On le sait, le studio a déjà pour ambition de lancer une nouvelle trilogie dans les années à venir. Toutefois, à l'inverse des trois précédentes, celle-ci ne devrait avoir aucun lien avec la famille de Luke.

Une nouvelle franchise très spéciale

Mais alors, de quoi parleront ces nouveaux films ? Officiellement, aucune information n'a encore été présentée à ce sujet. Néanmoins, d'après le site MakingStarWars, le studio aurait déjà une idée bien précise de la nouvelle direction à prendre pour l'avenir de la franchise : "Des sources nous ont dit que la prochaine saga prendra place durant une ère intitulée "La Haute République". L'histoire pourrait prendre place 400 ans avant la saga Skywalker".

A quelle époque plus précisément ? Toujours selon le site, "cette nouvelle franchise pourrait se dérouler à une époque où la "Règle des deux Sith" a été établie par Darth Bane". De quoi nous promettre une plongée excitante dans la mythologie déjà passionnante des adeptes de la Force, d'autant plus que MakingStarWars le précise, Disney aurait du mal à se détacher de la saga d'origine et pourrait, encore, nous offrir du fan-service avec la présence de "Yoda en tant que Jedi".

Enfin, petite précision - à prendre encore avec des pincettes - cette future saga Star Wars ne serait pas réellement présentée comme une trilogie mais plutôt comme "une série de films qui seraient connectés et liés par une histoire (au sens large) commune".