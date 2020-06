Star Wars Squadrons : incarnez un pilote de l'Empire ou de la République dans ce jeu spectaculaire

La troisième trilogie cinématographique Star Wars a peut-être pris fin en 2019, mais cet univers est loin d'avoir dit son dernier mot. Tandis que Disney+ prépare de nouvelles séries, Electronic Arts s'apprête de son côté à nous proposer un nouveau jeu vidéo absolument incroyable.

Plongez dans une guerre des étoiles intense

Intitulé "Star Wars: Squadrons", ce nouvel opus attendu sur PS4, Xbox One et PC (en plus d'une compatibilité VR), nous plongera dans une ambiance particulièrement excitante puisqu'il nous offrira la possibilité de nous glisser dans la peau d'un pilote de la Nouvelle République ou bien de l'Empire (oui oui, on va pouvoir intégrer le Dark Side) et d'affronter le camp adverse dans des batailles aériennes à couper le souffle.

Car oui, comme on peut le découvrir dans la première bande-annonce dévoilée ce lundi 15 juin, ce jeu sera porté par des décors hallucinants, sur Terre ou dans l'espace, témoins de batailles au moins aussi spectaculaires, que ce soit à travers un mode stratégique en 5 vs 5 ou un mode solo tout aussi immersif dont l'histoire prendra place après les événements du film Le retour du Jedi.

Beau, grand, jouissif... Star Wars : Squadrons, dont la date de sortie est programmée le 2 octobre prochain, devrait être une petite pépite comme on en fait plus.