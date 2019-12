Star Wars 9 : (SPOILER) toujours vivant ? La théorie surprenante des fans

Censé marquer la fin des Skywalker, Star Wars 9 n'a pas vraiment satisfait tout le monde. En plus d'avoir laissé de nombreuses questions sans réponse, le film a déçu par son traitement de plusieurs personnages dont Rose, quasi-absente du film. Le dernier volet de cette nouvelle trilogie se terminait sur deux morts marquantes : celle de la Princesse Leia (Carrie Fisher étant décédée en 2016) et celle de son fils Ben Solo (Adam Driver). A moins que...

Ben encore vivant ? Des internautes y croient

Avant même la sortie du film aux USA, certains fans de Star Wars s'étaient insurgés contre la mort du personnage d'Adam Driver. Ils étaient allés jusqu'à lancer une cagnotte pour remercier l'acteur qui a aujourd'hui atteint les 48 000 dollars ! Si certains pensent que Ben Solo devait à l'origine survivre et que la fin de Star Wars 9 a été modifiée au dernier moment, d'autres ont une autre théorie étonnante : celui qui était Kylo Ren ne serait pas mort, tout simplement ! Oui, on voit bien son corps disparaître dans la Force sous les yeux de Rey (Daisy Ridley) mais plusieurs indices pourraient indiquer que le fils de Han Solo et de la Princesse Leia pourrait revenir d'entre les morts.

Sur Twitter et Reddit, certains fans ont étayé cette théorie. Un internaute, @Drunk0nSunlight, dont vous pouvez découvrir le thread ci-dessous explique dans les détails pourquoi Ben Solo pourrait ne pas être vraiment mort. Selon cette personne, plusieurs indices se sont cachés dans le film : d'abord le fait que Ben n'apparaît pas sous forme "fantôme" à la fin du film (on ne voit que Luke et Leia), ce qui pourrait confirmer qu'il n'est pas réellement mort. Selon cette théorie, la raison pour laquelle le corps de Leia disparaît dans la Force au même moment que celui de son fils signifierait que cette dernière lui aurait transféré sa force de vie après qu'il ait ressuscité Rey.

Un personnage mort déjà ressuscité

@Drunk0nSunlight cite aussi un autre argument fort pour redonner espoir aux fans de Ben Solo. Dans la série animée Star Wars Rebels, un personnage pourtant mort a bien été ressuscité. Il y est question d'"un monde entre les mondes" dans lequel Ezra se rend pour sauver Ahsoka, la faisant revenir à la vie. Coïncidence (ou pas), la voix d'Ahsoka est présente dans L'Ascension de Skywalker : c'est une de celles que Rey entend juste avant de détruire Palpatine. De plus, dans le livre The Visual Dictionary qui décortique le film avec des images inédites, on peut découvrir que Exegol (la planète où se déroule le face-à-face entre Rey, Palpatine et Ben Solo) est un de ces "monde entre les mondes".