Squid Game saison 2 : quelle date de sortie pour la suite ? Il va falloir attendre TRÈS longtemps

La date est désormais historique, c'est le 17 septembre 2021 que Netflix a mis en ligne Squid Game, sa série sud-coréenne imaginée par Hwang Dong-hyuk. En l'espace de quelques semaines seulement, cette fiction - qui cumule aujourd'hui plus d'un milliard d'heures visionnées par les spectateurs, est devenue incontournable et s'est imposée dans le paysage de la pop-culture, comme avait pu le faire La Casa de Papel quelques années auparavant.

Quelle date de sortie pour Squid Game saison 2 ?

Aussi, sans grande surprise, là où les aventures de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) semblaient n'avoir été initialement pensées que pour un format mini-série, la plateforme de streaming - consciente du buzz et de l'amour du public pour cette histoire, a finalement décidé de renouveler Squid Game pour une saison 2. De quoi faire le bonheur de tout le monde, mais également nous intriguer sur le développement de l'histoire.

Malheureusement, pour l'heure, aucun détail n'a encore filtré sur cette suite. Au contraire, la seule chose que l'on sait à son sujet, c'est qu'il faudra se montrer patient avant de la découvrir. Interrogé par Le Parisien sur l'avenir de la série, Hwang Dong-hyuk a confessé qu'il avançait à son rythme, "Une saison 2 arrivera, mais je ne sais pas quand. Pour tout vous dire, je n'ai écrit que trois pages..."

Un format série difficile à appréhender

Une surprise ? Pas vraiment. Il l'a précisé, il est très occupé puisqu'il travaille également sur KO Club ("Killing Old Men Club"), un projet de film qui s'annonce là aussi très spécial, "Ça parle du fait de tuer les personnes âgées dans le futur". Surtout, il ne l'a jamais caché, le format série n'est pas celui qui l'attire le plus.

"J'ai d'abord écrit Squid Game comme un film pour le cinéma en 2009, a-t-il rappelé. J'avais mis un an à l'écrire". Or, c'est après de multiples refus face à une oeuvre décrite par les producteurs comme "trop violent, pas réaliste, voire absurde", qu'il s'était finalement résigné à l'adapter pour Netflix, alors même qu'il n'a regardé qu'une seule série en intégralité (Breaking Bad) de toute sa vie, "Ça m'a pris six mois pour réécrire le scénario, insiste-t-il. Ça a été très difficile, à quatre ou cinq reprises, j'ai appelé mon producteur pour lui dire que je n'arriverais jamais à terminer. (...) J'en ai même perdu des dents".

Autrement dit, si Hwang Dong-hyuk ne souhaite pas payer un nouveau bateau à son dentiste, on imagine qu'il va donc prendre tout son temps pour se réadapter au format série afin de ne pas souffrir durant l'écriture. Une bonne nouvelle pour sa bouche, une moins bonne pour notre excitation.