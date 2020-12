Revivez 10 ans du Youtube FR avec ce rewind de 2010 à 2020 : coup de vieux assuré

Le YouTube Rewind de la décennie

Ce 31 décembre, on ne dit pas seulement au revoir à cette horrible année 2020, on tourne également la page d'une décennie. Et afin de fêter cet événement, Theveny Benoît aka Tev - le papa de Ici Japon, a souhaité rendre hommage aux YouTubeurs et YouTubeuses français(es) qui ont marqué la plateforme de vidéos de leur empreinte ces 10 dernières années, qu'ils soient encore là ou qu'ils aient disparu depuis.

Ainsi, plutôt que de nous offrir une nouvelle plongée passionnante au Japon, le vidéaste a cette fois-ci profité de sa propre chaîne YouTube pour compiler 10 ans de souvenirs sur le site. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est difficile de rester insensible à ce voyage dans le temps.

Un voyage dans le temps incroyable

Et pour cause, ce "Youtube Rewind" est nostalgique et nous fait l'effet d'une claque façon "coup de vieux" en assistant aux débuts de Squeezie, Norman & cie, mais il nous permet surtout de réaliser combien YouTube a évolué en seulement 10 ans. De simples podcasts ou gameplay improvisés dans leurs chambres, les vidéastes ont progressivement monté en qualité et ambition.

Véritables décors et grosses équipes techniques derrière, production de courts-métrages, réalisation de clips, mise en place de collectifs, l'avènement des partenariats... cette compilation rend parfaitement hommage à la professionnalisation de ce nouveau métier qui ne cesse de voir de nouvelles têtes émerger (petite émotion en voyant un très jeune Michou à 5 abonnés devenir la star qu'il est aujourd'hui) et de nouveaux concepts se monter.

Par ailleurs, Tev n'oublie pas de mettre en avant les nombreuses tendances et polémiques qui ont animé la plateforme ces dernières années, que ce soit les défis "dégustation", la course aux pouces bleus, les coups de gueule contre l'algorithme... Oui, il s'en est passé des choses depuis 2010.

Un retour en arrière de 25 minutes qui fait du bien et qui nous interroge : que nous réserve cette future décennie ? Rendez-vous en 2030 pour un nouveau bilan !