Spy x Family partie 2 : la date de sortie de la suite dévoilée, 1ère bande-annonce avec un nouveau personnage

La date de sortie de la partie 2 de Spy x Family dévoilée

C'était l'une des adaptations les plus attendues de cette année 2022, Spy x Family a rapidement conquis les téléspectateurs. Lancé le 9 avril au Japon [disponible sur Crunchyroll en France], cet anime signé CloverWorks et Wit Studio rend parfaitement hommage au travail de Tatsuya Endō sur le manga (publié chez Kurokawa) à travers une réalisation sublime et une ambiance aussi douce que passionnante.

Bonne nouvelle, cette jolie pépite n'est pas près de prendre fin. Si la diffusion de la saison 1 s'est arrêtée ce week-end (le 25 juin), il ne s'agit que d'une pause temporaire. Et pour cause, une 2ème partie est en préparation et a même déjà une date de sortie (approximative). Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est en octobre prochain que la famille la plus dysfonctionnelle (et attachante) des anime fera son grand retour sur nos écrans.

>> Tokyo Revengers saison 2 : date de sortie + premier teaser ENFIN dévoilés <<

Premières images de la suite

Et comme si cette nouvelle n'était déjà pas assez réjouissante à elle seule, on a également deux autres surprises à vous annoncer. La première ? Là où la partie 1 n'était composée que de 12 épisodes, la partie 2 pourra quant à elle compter sur 13 aventures inédites !

La seconde ? Afin de nous aider à patienter, CloverWorks et Wit Studio ont déjà dévoilé un premier teaser de cette suite (voir dans notre diaporama). Et si l'on se fie aux premières images, on y suivra une nouvelle mission de Twilight - accompagné d'Anya et Yor, afin de stopper un terroriste, mais on aura également le droit à l'introduction d'un nouveau personnage. Oui, c'est gros chien blanc qui devrait rejoindre les Forger cet automne ! Vivement.