South Park : 5 épisodes absents de HBO Max ? Non, la plateforme n'a pas censuré la série

Des épisodes logiquement absents de HBO Max

Après avoir vu Netflix boycotter certains de ses épisodes, South Park - qui vient de débarquer sur HBO Max aux USA, vient-elle à nouveau d'être victime de censure ? C'est la question que se posent de nombreux fans. Et pour cause, sur les 23 saisons mises en ligne sur la nouvelle plateforme de streaming, 5 épisodes liés au Prophète Mahomet sont mystérieusement absents. La preuve que HBO Max a donc décidé de faire la pluie et le beau temps avec la série de Comedy Central ? Pas du tout.

Comme le rappelle Deadline, c'est la société Viacom - chargée de vendre les droits, qui a elle-même proposé la série à HBO Max sans les épisodes concernés, à savoir Les Super Meilleurs Potes (épisode 3, saison 5), Cartoon Wars I et II (épisodes 3 et 4 de la saison 10), 200 et 201 (épisodes 5 et 6 de la saison 14). Surtout, Viacom "a pris cette décision de les exclure avec l'accord des producteurs/créateurs de la série". Autrement dit, la nouvelle concurrente de Netflix et Prime Video - que l'on attend encore en France, n'est pas responsable de cette situation.

Les créateurs menacés de mort

Et à la question, "pourquoi avoir accepté de se séparer d'autant d'épisodes ?", la réponse est simple, ils n'ont pas toujours été bien reçus par une partie de la communauté musulmane. Tandis que l'Islam interdit la moindre représentation de ses prophètes, "Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de South Park, ont été victimes de menaces de mort en 2010 après leurs parodies de Mahomet". Une situation prise très au sérieux à l'époque par Comedy Central - qui produit et diffuse la série, qui avait donc décidé de censurer les éléments qui y faisaient référence, avant tout simplement de supprimer certains de ces épisodes de sa propre plateforme.

Comme le confiait Doug Herzog (un dirigeant de Comedy Central) au Hollywood Reporter en 2016, si Matt Stone et Trey Parker ont eu du mal à accepter la situation au début, il ne regrette en rien sa décision, "Nous avons fait ça pour protéger les gens qui travaillent ici. C'était la décision à faire". Il faut dire qu'un site les menaçait d'un destin identique à celui du réalisateur Theo van Gogh, tué en pleine rue à la suite d'un court-métrage polémique, et qu'il mettait en ligne les différentes adresses de Comedy Central et du studio avec pour message, "n'hésitez pas à leur rendre visite ici..."

On comprend désormais mieux la prudence des studios.