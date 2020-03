Sous ses airs drôles, le show de Stella McCartney était surtout un message contre la cruauté animale

Un fashion show en faveur des animaux

Natalie Portman, Joaquin Phoenix et Billy Porter avaient affiché leurs engagements sur le red carpet des Oscars 2020, avec des tenues ayant chacune un message fort. C'est aussi par le biais des vêtements que Stella McCartney montre clairement qu'elle est engagée. Ce lundi 2 mars 2020, lors de son défilé à l'opéra Garnier dans le cadre de la Paris Fashion Week, la créatrice a ainsi présenté des pièces cruelty-free. En effet, dans cette collection automne-hiver 2020-2021, chaque pièce a été fabriquée avec des matériaux régénérés et traçables. Et aucun d'un ne provient d'un animal.

Pour le final de son fashion show, Stella McCartney a d'ailleurs fait la surprise de faire défiler des mannequins... dans des déguisements d'animaux. Crocodile, vache, lapin, renard... Tous ces pauvres êtres vivants utilisés chez plusieurs marques de luxe pour leurs peaux et leurs fourrures se retrouvaient ainsi sur le catwalk. Une façon de faire réfléchir les fashion addicts sur le terrible impact que la mode peut avoir sur le monde animal, et de prouver une fois de plus que style et cruauté ne vont pas de pair.