Sonic, le film : oubliez Baby Yoda, place à Baby Sonic, une version encore plus mignonne

Après s'être retrouvé au centre d'un bad buzz suite au premier design raté de son héros, le studio Paramount tente de se racheter par tous les moyens afin de convaincre le public d'aller voir le film Sonic, attendu le 12 février 2020 au cinéma. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fonctionne.

Sonic dévoile son enfance, les fans sous le charme

En plus d'une récente bande-annonce très excitante qui nous présentait le nouveau design du hérisson bleu, plus fidèle aux jeux vidéo, une autre vidéo - sortie tout droit du japon (disponible dans notre diaporama), met cette fois-ci en scène un... Baby Sonic. Et oui, à l'instar du désormais mythique Baby Yoda de la série The Mandalorian, cette petite boule de poils se révèle tout simplement irrésistible et craquante.

Et en attendant de faire le bonheur des vendeurs de jouets / peluches, ce sont les fans qui sont déjà les plus heureux du monde. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux pour constater que tous les spectateurs sont tombés sous le charme d'une telle version de Sonic, qui se dévoilera à l'écran à l'occasion de différentes séquences de flashbacks.

La question que l'on se pose désormais est la suivante : qui est le PLUS mignon entre Baby Groot, Baby Yoda et Baby Sonic ? Vous avez 4 heures.