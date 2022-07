SONDAGE : Gossip Girl, Pretty Little Liars, How I Met Your Mother... quelle série a la fin la plus nulle ? Le choix impossible

Quand une série dure un peu trop longtemps, ça peut se sentir à l'écran. Retournements de situation improbables, actions insensées, certains scénaristes sont allés trop loin et forcément, ça n'a pas plus à tout le monde. Mais au rayon des fins de séries les plus nulles, quelle est la pire du pire ? Est-ce plutôt la fin de Dexter (on parle de la vraie fin, sans prendre en compte la nouvelle saison) ? Celle de Game of Thrones ? De Gossip Girl ? Ou bien How I Met Your Mother ou Pretty Little Liars tiennent-elles la pire fin ? PRBK a sélectionné six séries dont la fin a été très controversée. A toi de nous dire laquelle est la pire.

Le sondage sur la pire fin de série