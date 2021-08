SNKRS Day 2021, une vraie cata : les fans de Nike écoeurés

La fidélité ? Nike s'en tape

Comme toujours, les fans les plus fidèles et assidus n'ont pas pour autant eu plus de chance que les opportunistes. Car si la sortie de la Air Jordan 4 Lightning en toute fin de journée aurait pu redonner un petit sourire aux fans écoeurés, une fois encore, le tirage au sort semblait miser exclusivement sur le hasard. Aucune récompense automatique pour celles et ceux qui se sont tapés tous les lives et qui ont répondu aux sondages. Malgré leur assiduité, ils ont été nombreux à avoir droit au désormais culte "Votre participation n'a pas été sélectionnée". A l'inverse, des retardataires venus juste tenter leur chance à l'arrache ont pu obtenir la paire jaune. De quoi réveiller le seum et le côté belge qui sommeille en chacun de nous...

Certains osent espérer qu'avoir répondu aux sondages tout au long de la journée sur les lives aura une incidence sur le SNKRS Day 2022, que Nike était à l'écoute pour proposer ce que les fans veulent vraiment lors du prochain évent'. On aimerait le croire mais...