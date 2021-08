Yeezy Day 2021, le gros raté : appli Confirmed qui bug, commandes annulées... Un cauchemar !

Les robots qui ont encore et toujours flingué le game

Ce Yeezy Day 2021 a également une fois de plus mis les acheteurs fair-play en PLS face aux robots utilisés par ceux qui ne sont là que pour faire du business. Sur le live organisé par Yeezy Mafia sur Youtube par exemple, les "WTS" (comprenez "Want To Sell", c'est-à-dire "Cherche à vendre") pourrissaient les commentaires. Pareil du côté des réseaux sociaux. Pendant que de nombreux fans pleuraient de ne pas avoir été sélectionnés pour la moindre paire, beaucoup trop de revendeurs narguaient tout le monde en mettant en avant leur stock allant jusqu'à des dizaines de tailles dispo pour un même modèle. Le tout proposé à prix d'or bien entendu. Un argent dont adidas et Kanye West ne verront jamais la couleur, et qui sera simplement ponctionné aux amateurs réglos suffisamment blindés pour pouvoir se permettre d'acheter une paire au double (voire au triple) de son prix initial déjà costaud (on parle quand même de paire à 200€ minimum).

Ce cancer de la sneaker n'est pas propre à adidas ni au Yeezy Day, il se passe bien entendu la même chose toute l'année du côté de Nike et des autres marques, mais il a de quoi dégoûter les fans.