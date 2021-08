Yeezy Day 2021 : le jour le plus fou a commencé et les fans de sneakers ont déjà le seum

Le réveil a certainement piqué pour les fans de Kanye West et surtout de sneakers Yeezy. Ce mardi 3 août, c'est le Yeezy Day 2021. L'idée ? Célébrer la collab entre le rappeur et adidas avec la mise en vente de nombreux modèles de baskets quasi introuvables. Et ça commençait dès 7h du mat'... avec un bon petit quart d'heure de retard. Au menu du premier drop ? Une paire de Yeezy Boost 350 V2 Black RF à tenter de choper sur l'appli Confirmed. Deux heures plus tard (à 9h), c'était une double sortie : une Yeezy Boost 350 V2 Tail Light sur le site adidas et une Yeezy Boost 350 V2 Synth RF sur Confirmed. Nouveau rdv à 11h avec pas moins de trois modèles différents : une Yeezy 700 V3 Arzareth et une Yeezy 700 V3 Dark Glow sur Confirmed, et une Yeezy 350 V2 Triple White sur le site adidas.

Une pluie de Lose et de seum

Yeezy Day ou pas, il ne suffisait pourtant pas de mettre son réveil pour être certain d'avoir le sourire. Comme son concurrent Nike avec son appli SNRKS, adidas n'a visiblement pas été plus généreux avec son app Confirmed ou son site. Après quelques bugs rapidement réglés, les premiers résultats des tirages au sort sont tombés. Et comme souvent, les W (Wins) espérés sont principalement des L (Loses).