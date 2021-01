Slam Dunk de retour : 24 ans après la fin du manga, un film d'animation va être produit

Un projet en production

A l'heure actuelle, aucun détail n'a encore été précisé et on ne sait donc pas s'il s'agira d'une suite de l'histoire ou d'un reboot, ni si le casting vocal original de l'anime sera de retour ou à quelle date est prévue la sortie de ce projet. Néanmoins, un site internet qui lui est dédié a déjà été lancé et un compte Twitter est actuellement ouvert. De fait, les révélations sur ce nouvel épisode ne devraient pas tarder à tomber.

Pour rappel, Slam Dunk est un Shōnen de sport publié dès 1990 dans le Weekly Shōnen Jump et qui suit l'intégration d'Hanamichi Sakuragi, un jeune ado immature, dans le club du basket de son lycée de Shohoku afin de charmer Haruko Akagi dont il est amoureux. C'est alors qu'il va se découvrir des talents pour ce sport et mener, avec ses coéquipiers aux caractères bien trempés, son équipe vers les sommets.