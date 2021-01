One Piece, Demon Slayer, Naruto... Le top 100 des meilleurs mangas de tous les temps

Le sondage ultime pour départager les mangas

Vous souhaitez vous lancer dans l'univers des mangas mais vous ne savez pas par quoi commencer ? TV Asahi - une chaine télévisée Japonaise, a la solution. Il y a quelques jours, celle-ci a en effet réalisé un sondage afin de connaître les 100 meilleurs mangas jamais créés.

Le genre de question qui enflamme généralement de nombreuses soirées entre potes ou les sections commentaires de certains vidéastes sur YouTube, et qui a visiblement passionné le public. Et pour cause, ce sont près de 150 000 personnes qui ont profité de leur temps libre pour établir ce classement. Autant dire que même si certains choix peuvent interroger, l'échantillon semble néanmoins plus que représentatif...

Un classement intéressant à décrypter

Alors, que faut-il retenir de ce Top 100 ? Premièrement, les lecteurs connaissent parfaitement leurs classiques, mais ne s'empêchent pas de rester au fait des nouveautés. Et pour cause, on y trouve aussi bien des oeuvres comme Slam Dunk (1990), Fist of the North Star aka Ken le Survivant (1983) ou encore Kyojin no hoshi (1971), que des histoires plus récentes comme Demon Slayer (2016), L'Attaque des Titans (2009) ou bien The Promised Neverland (2016).

Autre point marquant, tous les genres sont représentés. On y retrouve donc autant de Shonen de baston (Dragon Ball) que de sport (Captain Tsubasa), du seinen de dark fantasy (Bersek) ou historique (Kingdom), sans oublier du Shojo romantique (Fruits basket) ou fantastique (Le Pacte des Yōkai). Il y en a pour tous les goûts et toutes les histoires.

Enfin, un tel top ne serait bien évidemment pas possible sans une trace de polémiques. Ainsi, entre la faible place réservée à Bersek (91ème), les absences d'oeuvres emblématiques (Akira, GTO, Death Note) ou les présences de mangas qui semblent surtout être portés par la hype entourant leurs anime, quelques dents devraient grincer devant le résultat final.

Top 100 des meilleurs mangas

1) One Piece (Glenat)

2) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Panini Manga)

3) Slam Dunk (Kana)

4) Détective Conan (Kana)

5) Dragon Ball (Glénat)

6) L'attaque des Titans (Pika Edition)

7) Naruto (Kana)

8) Haikyu!! (Kazé)

9) Fullmetal Alchemist (Kurokawa)

10) JoJo's Bizarre Adventure (Tonkam)