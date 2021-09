Skittles : arrêtez tout, le meilleur goût va ENFIN faire son retour après 8 ans d'absence

En attendant que le vieux barbu se décide à faire sa tournée, on vient déjà de nous offrir le meilleur des cadeaux de Noël. Fernando Rodrigues - senior manager de Mars Wrigley, l'a en effet annoncé dans un communiqué, le goût le plus emblématique des Skittles va ENFIN faire son grand retour dans nos bouches après 8 longues années d'absence. Duquel parle-t-on ? Du citron vert.

Le citron vert de retour chez les Skittles

"Ce n'est pas un secret que le citron vert s'est retrouvé au centre de tous les débats chez les fans de Skittles depuis que nous l'avons remplacé par la pomme verte en 2013", a-t-il notamment confessé. Aussi, consciente de cette erreur qui a fait déprimer de nombreuses papilles gustatives, l'entreprise a donc décidé d'envoyer à la retraite ce petit nouveau dès le mois d'octobre 2021, "La pomme verte s'est bien battue, mais les fans ont parlé et il est désormais temps pour le citron vert de revenir au sein de l'arc-en-ciel".

Hallelujah, les miracles existent donc bel et bien ! Et le dirigeant l'a promis, il ne s'agit pas d'un petit coup marketing imaginé afin de booster les ventes à Halloween. Au contraire, comme dirait un certain Denis, cette décision est irrévocable : "La joie qu'apporte le citron vert ne peut plus être ignorée. Il est de retour ! Et pour de bon cette fois !"

Vous l'avez compris, les 5 goûts fruités originaux (raisin, citron, orange, fraise et citron vert) vont désormais être de nouveau assemblés ! C'est bien plus cool que Thanos avec ses Pierres d'infinité de toutes les couleurs et ça va faire le bonheur de tous les dentistes !